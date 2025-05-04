Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Telegram санкции против стран, поддерживающих Москву.

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Он не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 деятелей культуры и спорта из России. Другим указом он также ввел санкции против 51 российской компании, одного белорусского предприятия и 39 российских ученых и бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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