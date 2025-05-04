Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран
4 мая 202509:01
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Telegram санкции против стран, поддерживающих Москву.
Он не уточнил, о каких государствах идет речь.
Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 деятелей культуры и спорта из России. Другим указом он также ввел санкции против 51 российской компании, одного белорусского предприятия и 39 российских ученых и бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru