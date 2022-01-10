«Не верил, как Сталин»: Ветеран разведки допустил вину Токаева в беспорядках в Казахстане
Печальные события в республике произошли из-за просчета службы безопасности Казахстана, заявил НСН Михаил Любимов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев мог просто не поверить данным о готовящемся внутреннем заговоре, либо служба безопасности страны действительно допустила просчет, заявил полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Казахстане в начале января стало неожиданностью как для России, так и для других членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, на внеочередной сессии ОДКБ говорили о конкретных угрозах, но силы, которые стоят за событиями в Казахстане, не назывались.
«Я думаю, что внешняя разведка наша не работает в Казахстане, это исключено. Раньше мы не работали там. Для этого нужны огромные связи и какие-то наработки. Дело вообще не в разведке. Это просчеты службы безопасности Казахстана. Это их задача. У них есть служба безопасности и она должна была вычислить, кто у них там готовит заговор, какие силы для этого задействованы. В основном, я думаю, там внутренний заговор плюс какие-то элементы из-за границы. А кого больше или меньше, это мы узнаем, когда они проведут расследование», - отметил Любимов.
По его словам, российские службы безопасности должны контролировать похожие ситуации в соседних странах.
«Российские службы должны контролировать, это их задача. Если есть агенты и возможности, можно было бы вычислить. Когда начиналась война с Германией, все об этом знали, что они нападут, знали когда. А в результате нападение было внезапным. Так что все по-разному бывает. Не ясно еще, кто виноват. Иногда сам лидер, как Сталин, не верит в нападение», - заключил Любимов.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как заявлял первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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