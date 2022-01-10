Спасли от националистов: В Госдуме поддержали миротворцев ОДКБ в Казахстане
Для проживающих в Казахстане россиян и русскоязычных граждан потенциальный госпереворот не сулил бы «ничего хорошего», поэтому присутствие российских миротворцев было необходимо, заявили депутаты Леонид Калашников и Казбек Тайсаев.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что протестующие в Казахстане уже запускали националистические лозунги и требования «осудить советский период», что привело бы страну к госперевороту.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.
«Ничего хорошего бы не случилось. Рано или поздно все такого рода выступления заканчиваются националистическими требованиями. У них уже были там требования осудить советский период, осудить «оккупацию на Украине», как они говорили, так что они были в полшаге от в том числе и националистических требований», - напомнил Калашников.
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В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев подчеркнул, что победа протестующих в Казахстане была невозможна.
«Мятежники не победили бы ни в каком случае. Те шаги, которые были предприняты ОДКБ, не позволили никаким террористам и бандитам захватить власть. Кому была выгодна попытка госпереворота – время покажет. Президент Токаев сделал всё от него зависящее, он получил полную поддержку со стороны ОДКБ. Миротворцы покинут Казахстан, как только произойдет нормализация ситуации. Спекуляции о том, что, мол, силы вошли, останутся там и начнут что-то диктовать – это неправда. Они покинут территорию Казахстана, как только нормализация произойдет», - пояснил он.
Ранее около полутора тысяч российских граждан были вывезены из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
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