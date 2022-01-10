Спасли от националистов: В Госдуме поддержали миротворцев ОДКБ в Казахстане

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что протестующие в Казахстане уже запускали националистические лозунги и требования «осудить советский период», что привело бы страну к госперевороту.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.

«Ничего хорошего бы не случилось. Рано или поздно все такого рода выступления заканчиваются националистическими требованиями. У них уже были там требования осудить советский период, осудить «оккупацию на Украине», как они говорили, так что они были в полшаге от в том числе и националистических требований», - напомнил Калашников.