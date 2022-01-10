Песков: события в Казахстане стали неожиданностью для всех
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают необходимым вместе с другими участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проанализировать существующие угрозы с учётом событий в Казахстане, сообщает ТАСС.
По его словам, ситуация в Казахстане стала неожиданностью для всех: идля руководства республики, и для России, и для стран ОДКБ.
«Это стало неожиданностью для всех... но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на это, все-таки должным образом отреагировать», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков также добавил, что Россия не будет вмешиваться в расследование ситуации в Казахстане - этим займутся казахстанские специалисты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин находился в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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