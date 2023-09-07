«Лесть или честь?»: Армения делает выбор в пользу США, вытесняя Россию из региона
Армения планирует совместные военные учения с США, прямо говоря об отдалении от России. Влияние Москвы в Закавказье «драматически сокращается».
Армения не скрывает, что берет курс на «Запад», укрепляя отношения с Вашингтоном и «намекая» на серьезные разногласия с Москвой. К чему приведет напряженность в отношениях давних «партнеров» и как «обиды» Еревана поменяют раскладку сил в регионе.
Накануне стало известно, что армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, мероприятия пройдут с 11 по 20 сентября.
Участники маневров отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. Главной целью маневров заявлено повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.
В Кремле не стали скрывать, что подобная «миротворческая» деятельность настораживает Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что Россия контролирует ситуацию и будет внимательно следить за развитием событий.
«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - сказал он.
Но не все в России считают, что ситуацию нужно просто контролировать. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, что Москва отчасти сама допустила такое положение вещей. По его словам, действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье.
«Армения, намерения и цели Турции и Азербайджана – это две части одной медали, которые вместе называются "драматическое сокращение влияния России в Закавказье". Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайждана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было! Не запугивайте сами себя и не трусьте преждевременно от того, что наша принципиальность в этом вопросе чревата столкновением не с Азербайджаном, а даже с Турцией. Уверен, что там далеко не герои, когда дело касается военных столкновений с Россией», - призвал он.
Он отметил, что задачами Пашиняна являются избавление от соотечественников в непризнанном Нагорном Карабахе, смена внешнеполитического вектора политики Армении и уход РФ из «сердец армянского народа». По словам депутата, Пашинян добивается успеха на этом пути.
Затулин подчеркнул, что сегодняшние события не стали неожиданностью. По его словам, строить отношения с правительством Пашиняна – это значит «строить на песке».
«Если обольщаться фактом личных взаимоотношений с лидерами государств, которые ведут свою линию, но на встречах предпочитают льстить или подлаживаться под собеседника… То тогда, конечно, все, связанное с вытеснением России из Кавказа необратимо. Все, что сейчас произошло, открытием не является, к этому шло и об этом предупреждали: строить отношения с правительством Пашиняна – это значит строить на песке»», - резюмировал депутат.
При этом в Армении пытаются объясниться. Так директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе НСН заметил, что грядущие военные учения Армении и США проводятся не в первый раз – страны неоднократно практиковали совместные тренировки еще до войны в Нагорном Карабахе.
«Это не первый случай, когда Армения сотрудничает с НАТО. Такой формат существовал и до второй Карабахской войны. Проблема безопасности для Еревана чрезвычайно важна в последние три года, и власти стараются взаимодействовать с разными силами. Тем более важно, что, как в Армении считает местная элита, Россия не может или не хочет выполнять тех обязательств, под которыми она подписывалась после окончания войны в 2020 году. Поэтому какие-то другие форматы взаимодействия в сфере безопасности Армении не помешают», - сказал Искандарян.
Он согласен с мнением, что у Еревана в приоритете выстраивание отношений со странами Запада, однако Москве не стоит выписывать Армению из союзников.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Пашинян полагает, что Армении не стоит полагаться только на Россию. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву. Он также заверил, что Армения занялась диверсификацией своей безопасности.
Подобная риторика не заставила долго ждать реакцию Запада. Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс, чем вызвал волну негодования в Москве.
Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян сказал НСН, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. А заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал заявления о присоединении Армении к НАТО Грушко «большими фантазиями».
При этом до этого Никола Пашинян также заявил, что Москва из-за своих «действий или бездействия» на Южном Кавказе отдаляется от него.
«Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — сказал он.
По словам премьер-министра, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем миротворцев России, однако этого не происходит.
Подобная риторика Пашиняна вызвала чрезвычайное недовольство Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный о реакции РФ дипломатический источник.
В Москве полагают, что руководство Армении рассчитывает таким образом переложить на Россию ответственность за собственные ошибки. Источник агентства также подчеркнул, что РФ не намерена покидать регион Южного Кавказа как ближайших друг и сосед Армении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый министр обороны Украины заявил о проведении аудита всех направлений
- В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения беспилотника
- В Госдуме предложили ввести прогрессивный подоходный налог до 30%
- Рябков: Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану
- «Коммерсантъ»: Экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке
- ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР
- Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
- ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Брянску
- Разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
- Экс-разведчик Риттер: США не решатся на открытую войну с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru