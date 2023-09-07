«Лесть или честь?»: Армения делает выбор в пользу США, вытесняя Россию из региона

«Если обольщаться фактом личных взаимоотношений с лидерами государств, которые ведут свою линию, но на встречах предпочитают льстить или подлаживаться под собеседника… То тогда, конечно, все, связанное с вытеснением России из Кавказа необратимо. Все, что сейчас произошло, открытием не является, к этому шло и об этом предупреждали: строить отношения с правительством Пашиняна – это значит строить на песке»», - резюмировал депутат.

При этом в Армении пытаются объясниться. Так директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе НСН заметил, что грядущие военные учения Армении и США проводятся не в первый раз – страны неоднократно практиковали совместные тренировки еще до войны в Нагорном Карабахе.

«Это не первый случай, когда Армения сотрудничает с НАТО. Такой формат существовал и до второй Карабахской войны. Проблема безопасности для Еревана чрезвычайно важна в последние три года, и власти стараются взаимодействовать с разными силами. Тем более важно, что, как в Армении считает местная элита, Россия не может или не хочет выполнять тех обязательств, под которыми она подписывалась после окончания войны в 2020 году. Поэтому какие-то другие форматы взаимодействия в сфере безопасности Армении не помешают», - сказал Искандарян.

Он согласен с мнением, что у Еревана в приоритете выстраивание отношений со странами Запада, однако Москве не стоит выписывать Армению из союзников.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Пашинян полагает, что Армении не стоит полагаться только на Россию. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву. Он также заверил, что Армения занялась диверсификацией своей безопасности.

Подобная риторика не заставила долго ждать реакцию Запада. Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс, чем вызвал волну негодования в Москве.

Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян сказал НСН, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. А заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал заявления о присоединении Армении к НАТО Грушко «большими фантазиями».

При этом до этого Никола Пашинян также заявил, что Москва из-за своих «действий или бездействия» на Южном Кавказе отдаляется от него.