«Не из-за Путина»: Для чего Армении сближение с Международным уголовным судом
Ереван выбрал очень неподходящий момент для подобных политических маневров, сказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Россия получит ответы на все вопросы касаемо отношений с Арменией после решения Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), рассказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Москва надеется, что сближение Армении с МУС будет урегулировано в союзническом ключе, заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эту тему предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне для обеих сторон.
«Армения хотела ратифицировать Римский статут исключительно для того, чтобы привлечь к ответственности руководителей Турции и Азербайджана за военные преступления во время войны. И руководство этих стран должно быть наказано за содеянное. Но в истории с Россией все совпало слишком подозрительно. Предстоящая процедура ратификации даст ответы на многие вопросы», - сказал Абовян.
Он назвал текущее время совершенно не подходящим для принятия подобных документов, учитывая, что изначально Армения планировала присоединиться к статуту после конфликта в Нагорном Карабахе.
«Делать выводы стоит после того, как мы поймем, пойдет ли вообще этот документ в парламент. В любом случае, время не то что бы не подходящее, оно не вписывается ни в какие каноны союзнических отношений», - добавил собеседник.
Экс-депутат назвал идиотизмом теоретическую возможность Еревана задержать российского президента Владимира Путина.
«Конечно, совпадений в этой истории не бывает, и никто в здравом уме даже не может предположить, что Армения предпримет какие-то действия по задержанию российского руководства. Это идиотизм. Но Россия, конечно, воспринимает это как политический шаг. И сдержанная реакция Москвы говорит о том, что власти внимательно следят, будет ли эта бумага ратифицирована или нет», - заключил Абовян.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с НСН заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту МУС станет подтверждением прозападного курса Пашиняна и разрыва отношений с Россией.
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