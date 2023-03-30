«Не из-за Путина»: Для чего Армении сближение с Международным уголовным судом

Москва надеется, что сближение Армении с МУС будет урегулировано в союзническом ключе, заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эту тему предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне для обеих сторон.

«Армения хотела ратифицировать Римский статут исключительно для того, чтобы привлечь к ответственности руководителей Турции и Азербайджана за военные преступления во время войны. И руководство этих стран должно быть наказано за содеянное. Но в истории с Россией все совпало слишком подозрительно. Предстоящая процедура ратификации даст ответы на многие вопросы», - сказал Абовян.

Он назвал текущее время совершенно не подходящим для принятия подобных документов, учитывая, что изначально Армения планировала присоединиться к статуту после конфликта в Нагорном Карабахе.

«Делать выводы стоит после того, как мы поймем, пойдет ли вообще этот документ в парламент. В любом случае, время не то что бы не подходящее, оно не вписывается ни в какие каноны союзнических отношений», - добавил собеседник.

Экс-депутат назвал идиотизмом теоретическую возможность Еревана задержать российского президента Владимира Путина.