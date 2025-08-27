Легитимность – не вопрос: США усилили давление на РФ и Украину перед переговорами
Дональд Трамп усиливает давление на Москву и Киев, заявляя, что РФ снова ждут последствия за затягивание переговоров, как и Украину, а Зеленский тем временем уже ищет площадку под встречу с Путиным.
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что глава Украины Владимир Зеленский не является легитимным лицом для того, чтобы подписывать документы по украинскому урегулированию. Свое мнение он озвучил на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
Так, Трамп назвал это «чушью» и «позированием», а спецпосланник президента США Стив Уиткофф с ним согласился. Также американский лидер заявил, что «неважно», что по этому поводу говорят в России.
СВЕЖИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА
Во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме Трамп сделал ряд других важных заявлений. В частности, он упрекнул Украину в том, что она рассчитывала победить Россию, которая «в 15 раз больше» ее. Также он добавил, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить этого конфликта.
Помимо прочего, он снова пригрозил таможенными санкциями России и Украине, если в ближайшее время не будет никаких подвижек на пути к урегулированию конфликта. В связи с этим, он отметил, что Зеленский в свою очередь не является невиновным в том, что очевидного движения к миру на Украине не видно.
Американский президент добавил, что рассматривает что-то «серьёзное» в случае, если его не устроит скорость украинского урегулирования. При этом глава США добавил, что американская администрация прорабатывает только экономические меры, так как не желает третьей мировой войны. По его словам, ему бы не хотелось «экономической войны» с Россией в случае отсутствия прогресса.
«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной… Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», - приводит его слова «Интерфакс».
В целом президент США отметил, что надеется на «очень быстрое» урегулирование военной конфронтации на Украине, а также в секторе Газа.
А ЧТО СКАЗАЛ УИТКОФФ
В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф в беседе с Fox News заявил, что уверен, что переговоры России и Украины на высшем уровне состоятся, отметив, что при этом «может потребоваться» присутствие Дональда Трампа.
«Думаю, двусторонняя встреча в конце концов состоится. Я лично считаю, что президент (Трамп – прим. НСН) может потребоваться за столом (переговоров, - прим. НСН), чтобы завершить сделку», — отметил Уиткофф.
При этом он добавил, что контакты между представителями Москвы и Вашингтона происходят каждый день, а на этой неделе у него должна пройти встреча с представителями Украины в Нью-Йорке.
Также спецпосланник США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, говорил ли президент РФ на Аляске о стремлении России к миру: «Он точно это сказал, и надеюсь, он будет этого придерживаться».
Напомним, что 19 августа Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к переговорам Путина и Зеленского, после которой, по плану Трампа, должна пройти трехсторонняя встреча — уже с участием Трампа.
ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО
Во вторник, 26 августа стало также известно, что Зеленский проведет переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока по выбору площадки для возможного саммита Москвы и Киева. Об этом глава киевского режима заявил во время вечернего обращения в Telegram.
Российская сторона в свою очередь в лице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой заявила, что повышение уровня делегаций РФ и Украины на будущих переговорах пока еще не согласовано.
«Исходим из того, что необходимо соответствующее согласование между российской и украинской сторонами. Пока его нет», - отметила она в беседе с Lenta.ru.
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия предложила Украине повысить уровень делегаций на дальнейших переговорах в Стамбуле. При этом 19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Путин обещал встретиться с Зеленским, и добавила, что Трамп не собирается ждать еще месяц для продолжения переговоров.
Российская сторона не подтверждала подготовку переговоров Путина и Зеленского, а помощник российского президента Юрий Ушаков также напоминал, что речь шла лишь о повышении уровня представительства.
ПЛАН-КАПКАН ЗАПАДА
Тем временем стало известно, что страны Запада составили «примерный план» предоставления защиты Украине, который хотят реализовать после заключения мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Так, план включает в себя развертывание трех линий обороны. Первая будет включать в себя демилитаризованную зону, которая будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, что будет согласовано с РФ и Украиной. Вторую линию будут составлять украинские войска, обученные и вооруженные военными НАТО. Ну, и, наконец, в глубине хотят разместить «силы сдерживания», которые будут курировать европейские страны и поддерживать «с тыла» американцы.
При этом по данным издания, ранее Штаты выразили готовность «предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности», а также поучаствовать в создании системы противовоздушной обороны для Украины. Однако подчеркивалось, что США против размещения собственных войск на Украине. Сами же источники FT из числа лидеров Европы признают, что любое такое развертывание войск на Украине осуществимо только при поддержке американцев.
В свою очередь украинский депутат Алексей Гончаренко (включен в реестр экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале написал, что страны Запада вряд ли отправят свои войска на Украину, несмотря на многочисленные обещания, которые они дают властям Украины.
«Ни один иностранный солдат не приедет воевать за Украину. История уже доказала, что бумажные обещания не останавливают танки и ракеты. Важен не меморандум, а сила собственной украинской армии», - считает Гончаренко.
При этом он добавил, что экономика и инфраструктура Украины разрушены, и такое «бремя» страна не сможет нести в одиночку.
