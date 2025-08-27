Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что глава Украины Владимир Зеленский не является легитимным лицом для того, чтобы подписывать документы по украинскому урегулированию. Свое мнение он озвучил на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.

Так, Трамп назвал это «чушью» и «позированием», а спецпосланник президента США Стив Уиткофф с ним согласился. Также американский лидер заявил, что «неважно», что по этому поводу говорят в России.

СВЕЖИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА

Во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме Трамп сделал ряд других важных заявлений. В частности, он упрекнул Украину в том, что она рассчитывала победить Россию, которая «в 15 раз больше» ее. Также он добавил, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить этого конфликта.

Помимо прочего, он снова пригрозил таможенными санкциями России и Украине, если в ближайшее время не будет никаких подвижек на пути к урегулированию конфликта. В связи с этим, он отметил, что Зеленский в свою очередь не является невиновным в том, что очевидного движения к миру на Украине не видно.

Американский президент добавил, что рассматривает что-то «серьёзное» в случае, если его не устроит скорость украинского урегулирования. При этом глава США добавил, что американская администрация прорабатывает только экономические меры, так как не желает третьей мировой войны. По его словам, ему бы не хотелось «экономической войны» с Россией в случае отсутствия прогресса.