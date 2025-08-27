В России насчитали почти 53 млн легковых автомобилей
Около 53 млн легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет их стало на 8,7 млн больше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие статистические данные.
По состоянию на 2024 год в РФ насчитали более 52,9 млн легковых авто, свыше 49,5 млн машин находятся в собственности россиян. При этом в статистику не включены данные по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
Как пишет РИА Новости, в 2023 году в России зарегистрировали 51,5 млн легковых машин (48,5 млн в собственности граждан). Годом ранее число таких авто составляло 50,6 млн, в собственности россиян находились 47,8 млн транспортных средств.
Между тем в РФ по итогам первой половины года зафиксировали небольшое снижение средневзвешенных цен на легковые авто, пишет Ura.ru. Средняя цена новой машины составила 3,14 млн рублей, подержанной - 1,14 млн.
