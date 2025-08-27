Каждый третий россиянин равнодушно относится к своему дню рождения

Почти половина россиян (46,5%) любят отмечать день рождения, каждый третий (34,8%) равнодушен к этой дате, и почти каждый пятый (18,7%) не ждет этого дня, следует из исследования компании «Ингосстрах» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Больше всего ценят личный день рождения в Воронеже, где этот праздник ждет 63% респондентов. Также охотно празднуют его в Кемерове (61%), Махачкале (61%) и Санкт–Петербурге (60%). В столице день рождение отмечают 53% опрошенных. Напротив, жители Ульяновска (30%) и Астрахани (31%) не проявляют особого энтузиазма.

Как показало исследование, позитивнее всего день рождения воспринимают россияне от 18 до 30 лет. Среди опрошенных этой возрастной категории 83% празднуют день рождения ежегодно, а 70% ждут его с радостью. Для сравнения, лишь 36% людей в возрасте от 60 лет отмечают день рождения ежегодно, и 24% среди них ждут этот день.

В подарок россияне предпочитают получать деньги (42,4%), цветы (15,4%) и сладости (6,8%). По словам руководителя центра финансовых технологий компании «Ингосстрах» Андрея Варнавского, люди все чаще хотят получать подарки, которые приносят не только приятные эмоции.

При этом 92,3% россиян проводят день рождения дома или в родном городе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других отмечают его в ресторанах или кафе. Каждый второй опрошенный проводит праздник в кругу семьи или близких, за столом собирается до 10 гостей. В среднем на праздник россияне готовы потратить 8,7 тысячи рублей, только 3,5% респондентов выделяют на него более 30 тысяч рублей.