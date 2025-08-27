В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке в Охотское море

Мужчину на бочке из-под горюче-смазочных материалов унесло рекой в сторону Охотского моря в Хабаровском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Как отметило ведомство со ссылкой на полицию, группа из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на автомобиле «Камаз», но оказалась в зоне сильного прилива. Из-за повышения уровня воды машина заглохла.

«Два человека смогли спастись самостоятельно, а 38-летнего мужчину с бочкой из-под ГСМ унесло течением в направлении Охотского моря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», - указали в МЧС.

Специалисты и местные жители безуспешно обследовали устье реки и береговую линию Охотского моря. Отмечается что инцидент произошел в труднодоступной местности, где нет транспортного сообщения. На поиски направили вертолет Ми-8 из Магадана.

Ранее в МЧС сообщили о поиске четырех человек, которые потерялись у горы Вайда на Сахалине, пишет 360.ru.

