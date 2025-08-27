В Волгограде задержан агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром Энгельса

Украинского агента, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников для атаки на военный аэродром в Энгельсе, задержали в Волгограде. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, 35-летний волгоградец подозревается в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранной спецслужбы. Известно, что в 2019-2022 годах обвиняемый жил во Львовской области, где был завербован Службой безопасности Украины для совершения диверсионно-террористического акта в РФ в обмен на украинское гражданство.

Фигурант прошел подготовку в Киеве, вернулся в Волгоград, а затем выехал в Саратовскую область для подготовки атаки на аэродром в Энгельсе. Мужчина арендовал жилье рядом с военным объектом, где планировал установить оборудование для ударных БПЛА. Злоумышленник под видом курьера намеревался извлечь средства для диверсии и был задержан.

Правоохранители возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, призывавшего к убийствам российских военных и правоохранителей, пишет 360.ru.

