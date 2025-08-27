Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году
Московская система образования готова к началу нового учебного года. В школах, детских садах и колледжах города будут обучаться свыше 1,6 млн человек, в первый класс пойдут около 100 тысяч ребят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Для учащихся подготовили 571 образовательную организацию: более 4,2 тысячи зданий садиков, школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, подведомственных городскому Департаменту образования и науки.
«Летом отремонтировали больше 1,2 тысячи зданий школ и детских садов. 51 школу обновили в рамках городской программы реконструкции образовательной инфраструктуры “Моя школа”», — подчеркнул мэр.
Также в День знаний 34 новые школы откроют двери для более чем 14 тысяч школьников и 4,5 тысячи дошкольников.
Кроме того, Собянин указал, что летом комплексно благоустроили территории 64 образовательных организаций. К началу учебы во всех учреждениях создали условия для организации питания ребят.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году
- В Волгограде задержан агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром Энгельса
- Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии, заблокированные из-за санкций
- В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке в Охотское море
- Легитимность – не вопрос: США усилили давление на РФ и Украину перед переговорами
- В России насчитали почти 53 млн легковых автомобилей
- МЧС Киргизии: Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести
- Суд в Москве рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
- Трамп заявил о снижении числа преступлений в Вашингтоне
- Голливудский бомонд и протесты: Чем интригует «горячий» 82-й Венецианский кинофестиваль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru