Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Московская система образования готова к началу нового учебного года. В школах, детских садах и колледжах города будут обучаться свыше 1,6 млн человек, в первый класс пойдут около 100 тысяч ребят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Для учащихся подготовили 571 образовательную организацию: более 4,2 тысячи зданий садиков, школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, подведомственных городскому Департаменту образования и науки.

«Летом отремонтировали больше 1,2 тысячи зданий школ и детских садов. 51 школу обновили в рамках городской программы реконструкции образовательной инфраструктуры “Моя школа”», — подчеркнул мэр.

Также в День знаний 34 новые школы откроют двери для более чем 14 тысяч школьников и 4,5 тысячи дошкольников.

Кроме того, Собянин указал, что летом комплексно благоустроили территории 64 образовательных организаций. К началу учебы во всех учреждениях создали условия для организации питания ребят.

