Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии, заблокированные из-за санкций

Российским пенсионерам, живущим в Латвии и Эстонии, перечислили пенсии, которые были заблокированы в связи с санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

«Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии», - указано в сообщении.

Всего было перечислено 15,4 млн евро. Россиянам выплатят плановые пенсии за третий квартал 2025 года, средства за первый и второй кварталы.

Как отметили в СФ, в Эстонии доставка пенсий пройдет 8-14 сентября, в Латвии - 8-21 сентября. Отмечается, что выплаты стали возможны благодаря согласию республик на проведение платежей в августе. Российская сторона направила аналогичные запросы в пенсионные органы в Израиле, Литве и Болгарии, которые так же ограничивают прием пенсий из РФ.

Ранее стало известно, что Россия перевела в казну Латвии около 13 млн евро для выплаты военных пенсий и пособий россиянам, пишет 360.ru.

