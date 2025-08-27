В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Мужчину с ножом, напавшего на полицейских, задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Отмечается, что вооруженный правонарушитель был задержан у одного из домов на Щелковском шоссе.

«Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции», - указано в сообщении.

Благодаря грамотным действиям правоохранителей обошлось без пострадавших.

Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, мужчина совершил нападение из-за ненависти к полиции. Его планируют отправить на психиатрическую экспертизу.

Ранее в Иркутске мужчина с ножом напал на сотрудников в больнице, ранения получили две женщины.

