В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Мужчину с ножом, напавшего на полицейских, задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
Отмечается, что вооруженный правонарушитель был задержан у одного из домов на Щелковском шоссе.
«Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции», - указано в сообщении.
Благодаря грамотным действиям правоохранителей обошлось без пострадавших.
Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, мужчина совершил нападение из-за ненависти к полиции. Его планируют отправить на психиатрическую экспертизу.
Ранее в Иркутске мужчина с ножом напал на сотрудников в больнице, ранения получили две женщины.
