«Удар по репутации!»: Правозащитник осудил денонсацию Европейской конвенции по пыткам
У выхода из Европейской конвенции по пыткам больше минусов, чем плюсов: это и репутационные риски, и риски для содержащихся в российских тюрьмах, и отсутствие наблюдателей, заявил НСН Иван Мельников.
Денонсация Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток нанесет стране репутационный удар, а также может сказаться на условиях содержания заключенных, с которыми и так есть проблемы. Свои опасения в беседе с НСН выразил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Ранее правительство России внесло президенту РФ Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы еще одной европейской конвенции, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы: на рассмотрение парламента предлагается проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Мельников заявил, что в этом нет никакой необходимости.
«В связи с тем, что Россия в принципе вышла из Совета Европы, сейчас поэтапно происходит денонсация всех соглашений, в том числе Конвенции против пыток. На мой взгляд, это не обязательно, потому что в принципе выход из Совета Европы для России не подразумевает соблюдение конвенций, однако же есть целый ряд законов, связанных с противодействием пыткам в РФ, который основывается в том числе на вот этих протоколах Совета Европы. Был целый ряд улучшений, связанных с условиями содержания, и Россия обязана была их соблюдать в рамках Конвенции. Выход и денонсация этого документа покажет Россию перед многими международными организациями с негативной стороны. Это будет такой репутационный удар», - рассказал он.
При этом Мельников выразил надежду, что президент РФ не подпишет этот документ, и указал на необходимость введения собственных процедур контроля взамен.
«Сразу возникнет вопрос, связанный с теми нормативными документами, которые базировались на основании этой конвенции. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки президент этот документ не подпишет. Потому что у этого решения намного больше минусов, чем плюсов. Будем объективны, у нас есть проблема с содержанием заключенных. Также предполагаю, что в рамках той же конвенции захотят приехать наблюдатели, но так как мы не в Совете Европы, мы их допустить не сможем. Так что если даже мы выйдем, то надо придумать свои процедуры. Я предлагал, что в рамках БРИКС мы должны создать подобного рода конвенцию по правам человека», - подытожил он.
Ранее глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил НСН, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не ухудшит положения в российских колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией РФ.
