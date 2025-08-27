Денонсация Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток нанесет стране репутационный удар, а также может сказаться на условиях содержания заключенных, с которыми и так есть проблемы. Свои опасения в беседе с НСН выразил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее правительство России внесло президенту РФ Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы еще одной европейской конвенции, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы: на рассмотрение парламента предлагается проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Мельников заявил, что в этом нет никакой необходимости.