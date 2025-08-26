Орбан: Угрозы Зеленского не останутся без последствий

«Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — отметил Орбан.

По его словам, угрозами и шантажом не добьешься членства в ЕС, а слова Зеленского «не останутся без последствий».

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы« зависит от позиции Венгрии«, — заявил ранее Зеленский. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил, что Будапешт отвергает угрозы президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

