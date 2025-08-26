Орбан: Угрозы Зеленского не останутся без последствий
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана.
«Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — отметил Орбан.
По его словам, угрозами и шантажом не добьешься членства в ЕС, а слова Зеленского «не останутся без последствий».
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы« зависит от позиции Венгрии«, — заявил ранее Зеленский. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил, что Будапешт отвергает угрозы президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
