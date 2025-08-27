Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
27 августа 202505:34
Все стороны конфликта вокруг Украины понимают, что он приближается к завершению, заявил в ходе заседания правительства президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Европа уже знает эти пределы, и Трамп уже это понимает», — сказал он. Глава государства отметил, что стороны конфликта ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании.
Ранее президент Бразилии заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым уничтожить РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
