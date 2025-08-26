Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским
26 августа 202513:59
Западные страны готовы ужесточить санкции против России, если встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, с этой целью Евросоюз уже работает над новыми рестрикциями.
«Президент США Дональд Трамп со своей стороны также не исключил новые штрафные пошлины», - указал канцлер.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС работает над введением нового 19-го пакета санкций против России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета
- Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли
- Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским
- Авиаэксперт назвал главную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
- Популярность России в арабских странах объяснили деловыми поездками
- Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане
- «Алиса», «Кипелов» и «Пилот» сыграют на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока»
- Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми
- «Зачем эти пугалки?»: Онищенко обрушился на статьи о свином и гонконгском гриппе
- В отрасли назвали необходимое число самолетов для российского рынка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru