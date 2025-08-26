Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским

Западные страны готовы ужесточить санкции против России, если встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц заявил, что путь к урегулированию на Украине пройден на 200 м из 10 км

По его словам, с этой целью Евросоюз уже работает над новыми рестрикциями.

«Президент США Дональд Трамп со своей стороны также не исключил новые штрафные пошлины», - указал канцлер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС работает над введением нового 19-го пакета санкций против России, сообщает RT.

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСанкции Против РоссииСанкции ЕСГермания

