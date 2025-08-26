Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским

По его словам, с этой целью Евросоюз уже работает над новыми рестрикциями.



«Президент США Дональд Трамп со своей стороны также не исключил новые штрафные пошлины», - указал канцлер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС работает над введением нового 19-го пакета санкций против России, сообщает RT.

