«Распускать парламент?» Сенсацию на выборах назвали «тяжелым ударом» для Макрона

Недобор коалицией президента Франции Эмманюэля Макрона большинства голосов на выборах в парламент связан с недовольством граждан его политикой, поэтому теперь ему придется менять свои взгляды или даже распускать нижнюю палату. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что во время второго тура выборов в нижнюю палату парламента Франции коалиция действующего президента страны Эмманюэля Макрона «Вместе!», по предварительным подсчетам, получила 245 мест из 577. До большинства ей не хватило более 40 мест. В связи с этим премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что эта ситуация представляет «угрозу стране». Федоров считает, что это связано с недовольством французов политикой действующей партии.