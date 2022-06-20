«Распускать парламент?» Сенсацию на выборах назвали «тяжелым ударом» для Макрона
Разделение парламента на три блока станет огромной проблемой для президента Франции, у которого теперь не остается хороших вариантов, заявил в эфире НСН эксперт по Франции из РАН Сергей Федоров.
Недобор коалицией президента Франции Эмманюэля Макрона большинства голосов на выборах в парламент связан с недовольством граждан его политикой, поэтому теперь ему придется менять свои взгляды или даже распускать нижнюю палату. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что во время второго тура выборов в нижнюю палату парламента Франции коалиция действующего президента страны Эмманюэля Макрона «Вместе!», по предварительным подсчетам, получила 245 мест из 577. До большинства ей не хватило более 40 мест. В связи с этим премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что эта ситуация представляет «угрозу стране». Федоров считает, что это связано с недовольством французов политикой действующей партии.
«Коалиция Макрона не получила большинство голосов, потому что на выборах была очень высокая неявка – практически 54%. Это говорит о том, что люди недовольны проводимой политикой: жизнь не улучшается, цены растут. Убедить избирателей в том, что курс Макрона и его объединения "Вместе!" выведет страну к лучшим перспективам – не получается. Это привело к тому, что она не получила абсолютное большинство голосов. Минимум, который нужен для того, чтобы иметь большинство в парламенте – 289 голосов. Но эти выборы закончились сенсацией, потому что "Национальное объединение" Марин Ле Пен, против которого все боролись, завоевало 89 мандатов – то есть более чем в десять раз увеличило представительство в парламенте. И в новой партийно-политической системе получается деление на три блока, которое, конечно, затруднит проведение политики президента. Когда "лебедь, рак и щука" - очень сложно руководить страной, особенно во время трудной ситуации в мире. Но это пугалки, направленные на то, чтобы еще раз дискредитировать оппозицию. Для нынешнего президента это, конечно, тяжелый удар, который не позволит ему эффективно проводить намеченную политику. А во внешней политике Франции вряд ли что-то изменится», - объяснил он.
В связи с этим эксперт по Франции рекомендовал Макрону вступить в коалицию с оппозицией для улучшения проводимой политики, несмотря на то, что это будет тяжело.
«Дальше нужно либо вступать в коалицию, например, с республиканцами, которые завоевали в парламенте 61 место. Но судя по всему, к этому не готовы ни макронисты, ни президент, ни сами республиканцы. Потому что пойти на коалицию с правительственным большинством – это значит потерять свое политическое лицо, в то время, как они строили свою компанию на предложении альтернативного пути развития по сравнению с Макроном. Для партии это будет губительно. Скорее всего, они не пойдут на коалицию. Тогда придется находить временных сторонников, а это очень проблематично. У них не хватает 40 с чем-то голосов для того, чтобы спокойно проводить законы в нижней палате. Вряд ли они получат такие цифры», - добавил Федоров.
Он также предположил, что Макрон может распустить Национальное собрание.
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«Президент Франции может проводить свою политику путем принятия ордонансов (акты президента, которые относятся к сфере законодательной деятельности, но принимаются главой государства в силу исключительных причин – прим. НСН) или, используя статью Конституции 49.3, которая позволяет временно проводить законы в обход парламента. Но это все-таки паллиативы (временные решения, полумеры – прим. НСН), которые не решают проблемы. Поэтому не исключено, что Макрон решится на роспуск нижней палаты, основываясь на 12 статье французской Конституции. Но не совсем понятно, сможет ли он сделать это сейчас или спустя год после выборов. Если Макрон решится на роспуск Национального собрания – то это очень рискованный шаг, потому что он может получить еще худший результат. Тогда он уже не сможет в течение своего пятилетия еще раз распустить нижнюю палату», - заключил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Ранее Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы «его ненавидят», и общество полностью расколото.
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