Закат Европы. В Госдуме и Совфеде прокомментировали заявления Макрона о новом европейском сообществе
Закат Европы происходит под чтение старых газет с мыслями о якобы новой международной организации ради единства и сплочения европейцев, считают политики Андрей Климов и Олег Морозов.
Президент Франции Эманнуэль Макрон перечитывает старые газеты, и пытается старые идеи выдать за новые, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя возможность создания нового европейского политического сообщества.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в краткосрочной перспективе, Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», сообщает ТАСС. Французский лидер подчеркнул, что «Украина уже является членом европейской семьи», а чтобы ускорить участие Киева в делах Европы он предложил создать «европейское политическое сообщество».
«Когда были выборы во Франции Макрон был если не в центре внимания, то, по крайней мере, не на обочине. А сейчас – на обочине, и он решил «зажечь». Ну, ничего нового он не сказал. Когда Макрон такие вещи говорит, он просто пытается свой товар продать в четвертый или пятый раз. Напомню, что в 2009 году было создано по инициативе Польши так называемое Восточное партнерство, которое предполагало включение Белоруссии, Украины, Грузии. То есть, ровно тех стран, ради которых он пытается якобы, создать что-то новое. Макрон, видимо поставил крест на Белоруссии, оставил то, что останется от Украины, и выдал как что-то новое. Он просто перечитывает старые газеты! Пусть читает дальше», - сказал парламентарий.
Заявление Макрона отражает глобальный кризис Евросоюза, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
«Заявление Макрона – это отражение глобального кризиса Евросоюза, который давно вызревал, а отчетливо проявился в условиях санкционной войны, попыток сплотить ряды на фоне событий на Украине, принимать солидарные антироссийские меры. И вдруг выяснилось, что для некоторых стран это совершенно неприемлемо, и они не могут ставить европейское единство выше национальных суверенных интересов и ставить его выше интересов собственных граждан. Это неизбежный кризис Евросоюза. Поэтому европейское единство не отвечает на те вызовы, которые возникают при обсуждении таких тем, как национальная безопасность, национальный суверенитет, национальные интересы, способность к самостоятельному экономическому развитию. Макрон в переводе на русский язык как бы говорит, что Европейский союз в нынешнем виде своих задач не выполняет, поэтому принимать новые страны в структуру, которая не поминает свою настоящее и будущее, проблематично», - подчеркнул собеседник НСН.
Олег Морозов высказал сомнения в том, что в ЕС появится новая, более эффективная организация.
«Очень сомневаюсь, что по мере развития кризиса в Евросоюзе его сможет заменить какая-то более эффективная международная организация, которая обеспечит больший уровень сплоченности. Макрон, скорее намекает на то, что на территории Европы будут возникать альянсы, в которых Франция может играть какую-то ведущую роль. Это – Закат Европы, о котором долго говорили, распад на географические, экономические, политические анклавы», - заявил политик.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сейчас необходим распад Европейского союза для того, чтобы сохранить суверенитет стран Европы.
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