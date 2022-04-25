«От клерка до президента за полгода»: Писатель Панов напомнил путь Макрона

Вадим Панов: «Новость очень грустная. Но, к сожалению, ожидаемая. Наша авиационная отрасль в настоящее время переживает далеко не самые лучшие времена, связано это, как все знают, и с прекращением полётов в Европу и в другие заграничные страны, и с некоторым сокращением внутренних перевозок. Кроме того, большинство наших перевозок осуществлялись на иностранных самолётах, с которыми тоже, возможны, проблемы. Ожидаемо. Всё это было ожидаемо, к огромному сожалению, и я искренне надеюсь, что предстоящий летний сезон, курортный сезон, когда многие люди всё-таки отправятся, как я надеюсь, отдыхать, авиационная отрасль сумеет поправить свои дела. И те сотрудники аэропортов, которые сейчас получили уведомление о последующем сокращении, всё-таки вернутся на работу», - поделился собеседник.

