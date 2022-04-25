«От клерка до президента за полгода»: Писатель Панов напомнил путь Макрона
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.
Вадим Панов: «В своё время Эммануэль Макрон стал для меня неким символом демократии. Образом того, что человек способен создать себя сам. Ведь вспомните, как это было. Никому не известный банковский клерк внезапно появляется на политическом небосклоне Франции во главе никому не известного, созданного специально под него политического движения. И через полгода выигрывает президентские выборы», - напомнил писатель.
Столичный аэропорт «Внуково» ввел режим простоя
Из-за уменьшения числа рейсов аэропорт «Внуково» ввел режим простоя для сотрудников, 30% из них получили предписания о последующем сокращении, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. Ранее в простой были отправлены более 20% персонала в «Шереметьево».
Вадим Панов: «Новость очень грустная. Но, к сожалению, ожидаемая. Наша авиационная отрасль в настоящее время переживает далеко не самые лучшие времена, связано это, как все знают, и с прекращением полётов в Европу и в другие заграничные страны, и с некоторым сокращением внутренних перевозок. Кроме того, большинство наших перевозок осуществлялись на иностранных самолётах, с которыми тоже, возможны, проблемы. Ожидаемо. Всё это было ожидаемо, к огромному сожалению, и я искренне надеюсь, что предстоящий летний сезон, курортный сезон, когда многие люди всё-таки отправятся, как я надеюсь, отдыхать, авиационная отрасль сумеет поправить свои дела. И те сотрудники аэропортов, которые сейчас получили уведомление о последующем сокращении, всё-таки вернутся на работу», - поделился собеседник.
Российские банки могут начать выпуск карт UnionPay к середине осени
Абсолют Банк планирует начать выпуск карт UnionPay в III квартале года. В дальнейшем кредитная организация рассчитывает выпускать кобейджинговые карты с платежной системой «Мир».
Вадим Панов: «UnionPay - это китайская платёжная система для международных переводов. То есть наши карты снова будут работать за пределами страны. Ну что ж, не Visa, не MasterCard, так UnionPay. Рынок, тем более, свободный тем и хорош, что у людей есть варианты, с кем работать и с кем сотрудничать», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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