Лавров: Вашингтон столкнулся с трудностями в склонении Зеленского к урегулированию

США, по всей видимости, столкнулись со сложностями в попытках склонить президента Украины Владимира Зеленского не препятствовать урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

По его словам, на саммите на Аляске американская сторона заверяла Москву в своей способности добиться от украинского лидера согласия на мирное решение. «Судя по всему, в этом вопросе возникли определённые трудности», — указал дипломат.

Он добавил, что Москва ожидает подтверждения от Вашингтона о сохранении договорённостей, достигнутых в Анкоридже.

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
