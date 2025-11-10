Лавров: Вашингтон столкнулся с трудностями в склонении Зеленского к урегулированию

По его словам, на саммите на Аляске американская сторона заверяла Москву в своей способности добиться от украинского лидера согласия на мирное решение. «Судя по всему, в этом вопросе возникли определённые трудности», — указал дипломат.

Он добавил, что Москва ожидает подтверждения от Вашингтона о сохранении договорённостей, достигнутых в Анкоридже.

Ранее в США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

