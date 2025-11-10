Лавров: Вашингтон столкнулся с трудностями в склонении Зеленского к урегулированию
США, по всей видимости, столкнулись со сложностями в попытках склонить президента Украины Владимира Зеленского не препятствовать урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
По его словам, на саммите на Аляске американская сторона заверяла Москву в своей способности добиться от украинского лидера согласия на мирное решение. «Судя по всему, в этом вопросе возникли определённые трудности», — указал дипломат.
Он добавил, что Москва ожидает подтверждения от Вашингтона о сохранении договорённостей, достигнутых в Анкоридже.
Ранее в США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский похвастался, что не боится Трампа
- Лавров: Вашингтон столкнулся с трудностями в склонении Зеленского к урегулированию
- На Украине признали, что мобилизуют бездомных
- В Китае буддисты выпустили на волю более 1 тысячи кошек, однако многие утонули
- Маск спрогнозировал исчезновение денег
- Глава РФПИ Дмитриев репостнул новость о включении в санкционный список Киева
- Гендиректор BBC подал в отставку после скандала с интервью Трампа
- На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе
- Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время её концерта
- Трое туристов погибли во время шторма на Канарах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru