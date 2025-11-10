Глава РФПИ Дмитриев репостнул новость о включении в санкционный список Киева
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на введение против него санкций со стороны Украины.
Он сделал репост соответствующего сообщения телеканала RT в своем Telegram-канале. В опубликованном посте сообщается, что украинский президент Владимир Зеленский включил Дмитриева и начальника управления Генштаба ВС РФ Александра Зорина в санкционный список.
Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских чиновников, включая Дмитриева, который участвует в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
Ранее Зеленский призвал Запад ввести санкции против энергетики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
