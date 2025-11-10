В Китае буддисты выпустили на волю более 1 тысячи кошек, однако многие утонули
Китайские буддисты-активисты, следуя практике освобождения живых существ, выкупили около 1,1 тысячи кошек, предназначенных для убоя, сообщает SCMP.
Животных привезли к водохранилищу Инцзуй в провинции Гуандун и выпустили на волю в знак сострадания. Однако благое намерение обернулось трагедией: многие дезориентированные кошки, оказавшись в незнакомой среде, бросились в воду и утонули. Спасением выживших животных занялись местные волонтеры.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поднимая вопросы о целесообразности подобных ритуалов и их реальных последствиях для животных.
Ранее беременных женщин призвали избегать контактов с кошками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru