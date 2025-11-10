Появилось видео сидящего с телефоном мигранта при исполнении гимна России
В России на турнире ММА мигрант не встал во время исполнения гимна, сообщает издание «Абзац».
Это заметили россияне, пришедшие на мероприятие. Они попросили иностранца встать, но он не отреагировал, продолжая смотреть в телефон и игнорировать гимн.
Тогда наглеца подняли за шкирку. Соответствующий ролик распространяется в интернете. Где произошел данный инцидент – неизвестно.
Ранее стало известно, что с 8 ноября в Санкт-Петербурге действует официальный запрет на работу в таксопарках для трудовых мигрантов с патентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
