На Украине признали, что мобилизуют бездомных
Представитель киевского областного военного комиссариата Олег Байдалюк сообщил о практике призыва на военную службу лиц без определенного места жительства, сообщает издание «Страна.ua».
«Если военно-врачебная комиссия признает человека годным к службе в боевом подразделении, мы не можем игнорировать это решение — независимо от того, есть у него жилье или нет», — указал он. Чиновник подчеркнул, что сотрудники территориальных центров комплектования действуют в рамках украинского законодательства, и отсутствие постоянного места жительства не является законным основанием для освобождения от службы.
При этом он отметил, что не наблюдается массового явления по призыву всех бездомных Киевской области в пехотные подразделения.
Ранее стало известно, что уровень дезертирства в ВСУ взлетел до рекордных показателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине признали, что мобилизуют бездомных
- В Китае буддисты выпустили на волю более 1 тысячи кошек, однако многие утонули
- Маск спрогнозировал исчезновение денег
- Глава РФПИ Дмитриев репостнул новость о включении в санкционный список Киева
- Гендиректор BBC подал в отставку после скандала с интервью Трампа
- На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе
- Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время её концерта
- Трое туристов погибли во время шторма на Канарах
- Паром Seabridge вернулся в Трабзон
- Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru