На Украине признали, что мобилизуют бездомных

«Если военно-врачебная комиссия признает человека годным к службе в боевом подразделении, мы не можем игнорировать это решение — независимо от того, есть у него жилье или нет», — указал он. Чиновник подчеркнул, что сотрудники территориальных центров комплектования действуют в рамках украинского законодательства, и отсутствие постоянного места жительства не является законным основанием для освобождения от службы.

При этом он отметил, что не наблюдается массового явления по призыву всех бездомных Киевской области в пехотные подразделения.

Ранее стало известно, что уровень дезертирства в ВСУ взлетел до рекордных показателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

