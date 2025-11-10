На своей странице в социальной сети X он написал, что «опасность того, что миллионы украинцев будут искать убежища в Европе этой зимой, очень реальна». В качестве единственного способа избежать такого развития событий эксперт назвал капитуляцию Украины.

Кошкович убеждён, что украинский президент Владимиру Зеленскому следует признать поражение своих Вооруженных сил сейчас, «пока от энергосистемы его государства еще что-то осталось». Кошкович указал, что каждый новый снаряд, передаваемый украинской армии, повышает вероятность «катастрофического краха».

Ранее Киев остался без света после угрозы Зеленского России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

