Гендиректор BBC подал в отставку после скандала с интервью Трампа
Генеральный директор Би-би-си (BBC) Тим Дэви и генеральный директор BBC News Дебора Тернесс подали в отставку. Об этом сообщила сама британская вещательная корпорация.
В своём заявлении Дэви отметил, что принял решение уйти из BBC после двадцати лет работы, подчеркнув, что это полностью его личный выбор. Он возглавлял корпорацию с 2020 года.
Это произошло на фоне критики в адрес выпуска программы Panorama, вышедшем в октябре 2024 года, в котором BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. Там был изменен порядок заявлений Трампа, из-за чего создавалось впечатление, что он призывает к беспорядкам, хотя на самом деле Трамп говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирным путем.
После этого пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт в интервью The Telegraph назвала Би-би-си «машиной левой пропаганды» и «фейковыми СМИ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
