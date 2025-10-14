Постпред США анонсировал крупное объявление по оружию для Украины

США сделают 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине. Об этом заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.

Песков: Судить о передаче «Томагавков» стоит после встречи Трампа и Зеленского

Он указал, что странам Южной Европы следует активнее участвовать в программе, подразумевающей покупку американского оружия для Украины за счёт Евросоюза.

«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — подчеркнул постпред.

Ранее Уитакер заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован силовыми методами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАЕвропаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры