Постпред США анонсировал крупное объявление по оружию для Украины
14 октября 202517:50
США сделают 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине. Об этом заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.
Он указал, что странам Южной Европы следует активнее участвовать в программе, подразумевающей покупку американского оружия для Украины за счёт Евросоюза.
«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — подчеркнул постпред.
Ранее Уитакер заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован силовыми методами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
