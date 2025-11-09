На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила существенные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко в своём Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» предприятия ВПК Украины

По его словам, станция была построена в 2016 году и стала пионером в сфере биоэнергетики в стране. Однако ни местоположение объекта, ни его мощность Гриненко не раскрыл.

Предприниматель подчеркнул, что ТЭС играла важную роль в развитии возобновляемой энергетики Украины. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети, здание и инфраструктура станции значительно повреждены.

Ранее в Минобороны России заявили, что ночью 8 ноября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газо-энергетического комплекса страны, которые обеспечивали их работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

