На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе

По его словам, станция была построена в 2016 году и стала пионером в сфере биоэнергетики в стране. Однако ни местоположение объекта, ни его мощность Гриненко не раскрыл.

Предприниматель подчеркнул, что ТЭС играла важную роль в развитии возобновляемой энергетики Украины. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети, здание и инфраструктура станции значительно повреждены.

Ранее в Минобороны России заявили, что ночью 8 ноября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газо-энергетического комплекса страны, которые обеспечивали их работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».