Президент Украины Владимир Зеленский заявил The Guardian, что не испытывает страха перед лидером США Дональдом Трампом, в отличие от некоторых других западных политиков.

По словам украинского президента, в налаживании контактов с Трампом ему помог британский монарх Карл III, охарактеризовав его как активного сторонника Украины. «Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — отметил Зеленский.

Он также выразил уважение к демократическому выбору американского народа, напомнив, что Трамп, как и он сам, был избран гражданами своей страны. Президент Украины назвал США стратегическим партнером на долгосрочную перспективу, подчеркнув наличие общих ценностей с Вашингтоном, в отличие от России.

Ранее Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

