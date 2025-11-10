Маск спрогнозировал исчезновение денег

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск высказал предположение о возможном исчезновении традиционных денег в будущем.

СМИ: Маску одобрили выплату в размере почти триллион долларов

На заседании акционеров компании он заявил, что в перспективе стоимость может измеряться в единицах энергии. «Возможно, в будущем денег вообще не будет. Или их станут измерять в ваттах — например, сколько энергии можно выработать в пересчете на электричество», — заявил предприниматель. При этом он в шутку посоветовал акционерам сохранять акции Tesla.

Ранее Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
