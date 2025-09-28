Лавров сообщил о сохранении готовности к переговорам по Украине

Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС

По его словам, Россия готова говорить о гарантиях для Киева только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.

Также дипломат указал, что РФ не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
