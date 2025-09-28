Лавров сообщил о сохранении готовности к переговорам по Украине
28 сентября 202501:46
Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия готова говорить о гарантиях для Киева только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.
Также дипломат указал, что РФ не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
