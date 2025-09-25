Лавров показал жест после переговоров с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с главой Госдепа США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио

Это произошло, когда он проходил мимо журналистов, которые сняли соответствующее видео. Встреча лидеров двух внешнеполитических ведомств прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и продолжалась более 50 минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в первый день работы в Нью-Йорке министру предстоят не менее 10 встреч.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона в поиске мирных развязок конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаГосдеп СШАМид РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры