Лавров показал жест после переговоров с Рубио

Это произошло, когда он проходил мимо журналистов, которые сняли соответствующее видео. Встреча лидеров двух внешнеполитических ведомств прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и продолжалась более 50 минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в первый день работы в Нью-Йорке министру предстоят не менее 10 встреч.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона в поиске мирных развязок конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

