Лавров показал жест после переговоров с Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с главой Госдепа США Марко Рубио, сообщает ТАСС.
Это произошло, когда он проходил мимо журналистов, которые сняли соответствующее видео. Встреча лидеров двух внешнеполитических ведомств прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и продолжалась более 50 минут.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в первый день работы в Нью-Йорке министру предстоят не менее 10 встреч.
Лавров и Рубио подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона в поиске мирных развязок конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
