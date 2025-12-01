СМИ: Киев признался в совершении атак на танкеры в Черном море
Украина признала свою причастность к атакам на танкеры в акватории Черного моря, сообщает The Guardian.
Украинские морские беспилотники нанесли удар по судам. По данным источника издания, прямое попадание привело к критическим повреждениям танкеров, в результате чего они были выведены из строя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки киевского режима на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море направлены на срыв международных усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
