СМИ: Киев признался в совершении атак на танкеры в Черном море

Украинские морские беспилотники нанесли удар по судам. По данным источника издания, прямое попадание привело к критическим повреждениям танкеров, в результате чего они были выведены из строя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки киевского режима на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море направлены на срыв международных усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

