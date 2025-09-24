Россия и США подтвердили заинтересованность в деэскалации конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщили в МИД РФ.
Стороны обменялись мнениями в развитие договоренностей, достигнутых ранее на российско-американской встрече в Анкоридже. В ведомстве отметили, что Лавров и Рубио подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона в поиске мирных развязок конфликта.
Переговоры состоялись в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проходили в закрытом формате. Встреча длилась около 50 минут.
Предыдущий раз Лавров и Рубио общались в июле на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает «Радиоточка НСН».
Россия и США подтвердили заинтересованность в деэскалации конфликта на Украине
