Россия и США подтвердили заинтересованность в деэскалации конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщили в МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями в развитие договоренностей, достигнутых ранее на российско-американской встрече в Анкоридже. В ведомстве отметили, что Лавров и Рубио подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона в поиске мирных развязок конфликта.

Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке на полях ГА ООН

Переговоры состоялись в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проходили в закрытом формате. Встреча длилась около 50 минут.

Предыдущий раз Лавров и Рубио общались в июле на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
