В России резко вырос спрос на платежи по биометрии

Согласно статистике ЦБ РФ, за три квартала было совершено почти 146 млн таких операций — в девять раз больше, чем за тот же период 2024 года. Их объем в деньгах превысил 112 млрд рублей, увеличившись в пять раз.

При этом в III квартале впервые зафиксирован спад количества платежей по биометрии после длительного роста. База пользователей Единой биометрической системы (ЕБС) продолжает расширяться, достигнув 7 млн человек, что в четыре раза больше, чем год назад.

Ранее стало известно, что РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

