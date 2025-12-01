СМИ: Украинец вывел из России около 20 млрд рублей через финансовую пирамиду

Гражданин Украины, который является организатором финансовой пирамиды «Меркурий» Дмитрий Васадин мог похитить со счетов россиян не менее 20 млрд рублей за десятилетие, сообщают «Известия».

Проект, действующий с 2013 года, неоднократно менял названия («ПотокCash», CashFlow, Lakshmi Flow и др.). Несмотря на блокировки в РФ и предупреждения Банка России, граждане продолжают вкладывать свои средства. Пирамида работает в России, Украине, странах СНГ и Восточной Европы.

Ее создатель позиционирует схему как «кассу взаимопомощи» или «взаимный фонд», гарантируя участникам доход за привлечение новых клиентов. Все расчеты в рублях и гривне проходят через платёжный сервис Money Storage. Он использует тот же IP-адрес из Нидерландов, что и сама пирамида. Анализ посещаемости этого кошелька позволил оценить объем выведенных средств примерно в 20 млрд рублей за 10 лет.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
