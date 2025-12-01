СМИ: Украинец вывел из России около 20 млрд рублей через финансовую пирамиду

Проект, действующий с 2013 года, неоднократно менял названия («ПотокCash», CashFlow, Lakshmi Flow и др.). Несмотря на блокировки в РФ и предупреждения Банка России, граждане продолжают вкладывать свои средства. Пирамида работает в России, Украине, странах СНГ и Восточной Европы.

Ее создатель позиционирует схему как «кассу взаимопомощи» или «взаимный фонд», гарантируя участникам доход за привлечение новых клиентов. Все расчеты в рублях и гривне проходят через платёжный сервис Money Storage. Он использует тот же IP-адрес из Нидерландов, что и сама пирамида. Анализ посещаемости этого кошелька позволил оценить объем выведенных средств примерно в 20 млрд рублей за 10 лет.

