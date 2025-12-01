Трамп заявил, что коррупция привела к проблемной ситуации на Украине
Лидер США Дональд Трамп указал журналистам на наличие на Украине сложных проблем, одной из ключевых причин которых он назвал коррупцию.
По его словам, коррупционная составляющая определенно усугубляет ситуацию в государстве. Также Трамп заявил, что прошедшие переговоры Вашингтона и Киева прошли хорошо.
Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф отправится в Москву 1 декабря, чтобы на следующий день встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
