Трамп заявил, что коррупция привела к проблемной ситуации на Украине

По его словам, коррупционная составляющая определенно усугубляет ситуацию в государстве. Также Трамп заявил, что прошедшие переговоры Вашингтона и Киева прошли хорошо.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф отправится в Москву 1 декабря, чтобы на следующий день встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

