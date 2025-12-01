Разница зарплат в РФ стала минимальной с 2000 года
Разрыв между зарплатами самых богатых и самых бедных работников в России сократился до рекордных 12,7 раз, сообщают «Известия».
Таких низких значений показатель не демонстрировал с 2000 года. Эксперты объясняют это двумя основными тенденциями: ускорился рост низких зарплат, в том числе за счет регулярного повышения МРОТ. Во-вторых, изменилась структура спроса на рынке труда — выросла потребность в рабочих специальностях, тогда как интерес к высокооплачиваемым специалистам снизился.
Несмотря на позитивную динамику, разрыв в РФ все еще значителен на фоне стран СНГ. В Казахстане и Беларуси он почти в два раза ниже. Впрочем, для стран с быстрым технологическим развитием, таких как Китай, где разрыв составляет около 14 раз, подобный уровень дифференциации является нормой.
В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
