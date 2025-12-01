СМИ: Необходимо одобрение соглашения США и Украины со стороны России
Результаты переговоров США и Украины требуют последующего согласования с Россией, сообщает Financial Times.
По данным издания, главной неопределённостью является вопрос о том, каким образом возможное соглашение между Вашингтоном и Киевом может быть утверждено Москвой. Отмечается, что у России есть преимущество в зоне специальной военной операции.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
