Селедка под шубой - самый выгодный салат для приготовления на Новый год
Приготовление классических новогодних салатов дома значительно выгоднее, чем их заказ в кафе и ресторанах, сообщают «Известия».
Как заявили аналитики «X5 Клуб», в 2025 году средняя стоимость порции оливье, селедки под шубой и крабового салата составит 174 рубля. Лидером по экономичности стала селедка под шубой —51 рубль за порцию. Оливье занимает второе место с суммой в 57 рублей, а крабовый салат обойдется немного дороже — 66 рублей.
Разница с ценами в общепите весьма существенна. Так, селедка под шубой в заведениях стоит от 180 рублей, что делает домашний вариант дешевле в 3,5 раза. Экономия на оливье и крабовом салате также впечатляет: домашние версии дешевле ресторанных в 2,6 и 2,4 раза соответственно.
Ранее стало известно, что россияне предпочитают готовить новогодние блюда самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
