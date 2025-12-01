СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева

Переговоры делегаций США и Украины, которые прошли во Флориде, не привели к решению вопроса о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Wall Street Journal.

СМИ: Необходимо одобрение соглашения США и Украины со стороны России

Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что среди нерешённых ключевых проблем остаётся определение формата этих гарантий со стороны США и их западных союзников. Кроме того, в ходе встречи поднималась тема возможного территориального обмена между Украиной и Россией.

Ещё одним открытым вопросом является то, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

