СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева

Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что среди нерешённых ключевых проблем остаётся определение формата этих гарантий со стороны США и их западных союзников. Кроме того, в ходе встречи поднималась тема возможного территориального обмена между Украиной и Россией.

Ещё одним открытым вопросом является то, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

