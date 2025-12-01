СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
Переговоры делегаций США и Украины, которые прошли во Флориде, не привели к решению вопроса о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что среди нерешённых ключевых проблем остаётся определение формата этих гарантий со стороны США и их западных союзников. Кроме того, в ходе встречи поднималась тема возможного территориального обмена между Украиной и Россией.
Ещё одним открытым вопросом является то, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме напомнили, что последняя неделя декабря будет самой короткой
- СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
- СМИ: Украинец вывел из России около 20 млрд рублей через финансовую пирамиду
- СМИ: Киев признался в совершении атак на танкеры в Черном море
- Трамп заявил, что коррупция привела к проблемной ситуации на Украине
- СМИ: Необходимо одобрение соглашения США и Украины со стороны России
- Селедка под шубой - самый выгодный салат для приготовления на Новый год
- Разница зарплат в РФ стала минимальной с 2000 года
- В России резко вырос спрос на платежи по биометрии
- СМИ: Мадуро согласился уйти в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru