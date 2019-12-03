СБУ объявила в розыск «ценного свидетеля» по MH17 Цемаха

В настоящее время данные о бывшем командире одного из подразделений «противовоздушной обороны» самопровозглашенной ДНР размещены на сайте украинского Министерства внутренних дел с указанием, что он является «лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования». Также Цемах подозревается по статьям «террористический акт, который привел к гибели людей» и «создание террористической группы или организации».

По мнению украинских спецслужб, мужчина является одним из подозреваемых, которые причастны к крушению «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, разбившегося в Донецкой области.

Ранее Нидерланды обвинили Россию в намеренном сокрытии Владимира Цемаха.

