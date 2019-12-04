«Киллер на велосипеде» поссорил Москву и Берлин

Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, - объявил МИД ФРГ. Власти страны утверждают, что у них достаточно доказательств причастности к убийству госорганов России или Чеченской республики. Москва уже объявила о подготовке ответных мер.

Убийство в Берлине было совершено 23 августа. По данным немецкой полиции, злоумышленник подъехал к Зелимхану Хангошвили, участнику второй чеченской войны, на велосипеде и сделал несколько выстрелов, мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали, им оказался 49-летний россиянин Вадим Красиков. Его связывают с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда «киллер на велосипеде» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии. В немецких СМИ утверждают, что ему удалось получить поддельный загранпаспорт на фамилию Соколов и пройти границу - без помощи влиятельных покровителей из властных структур он не смог бы уехать из страны, - делают вывод журналисты. И на этом основании подозревают киллера в связях с российскими спецслужбами.

Схожесть с «делом Скрипалей» в Англии усмотрел в немецкой истории первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Российские спецслужбы такими "глупостями" давно не занимаются, - заявил сенатор в беседе с НСН.

Скандал «не прибавит энтузиазма в отношениях России и ФРГ», - указал его коллега по сенатскому комитету Андрей Климов. Это мнению разделяют и в Госдуме: зампредседателя комитета нижней палаты по обороне Юрий Швыткин в комментарии RT также анонсировал ухудшение отношений между странами после этого эпизода.

Довольно странной оказалась попытка объяснить действия своего МИДа канцлера ФРГ. Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления, - заявила Ангела Меркель на полях саммита НАТО. Она полагает, что высылка российских дипломатов не станет препятствием для саммита «нормандской четверки», намеченного на 9 декабря в Париже. Вот в этом с ней согласен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, он категорически отверг подозрения в причастности российских властей к убийству в Берлине: «Это абсолютно беспочвенные предположения», - заявил Песков.

Ответ, тем не менее, Москва все же готовит. Как заявила НСН официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, высылка двух сотрудников российского посольства рассматривается как безосновательный и недружественный шаг. «Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», - заявила Захарова.

