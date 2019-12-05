Убитого в Берлине Хангошвили связывают с террористической деятельностью

По данным агентства, Хангошкили был лидером группы, организующей теракты в Ингушетии в 2003-2004 годах. Источник сообщил агентству, что под его руководством были совершены ряд нападений представителей власти и военнослужащих, в результате которых погибли более 100 человек.

Также, как сообщили агентству, в апреле 2004 года Хангошвили лично расстрелял прапорщика управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева.

Отмечается, что в 2016 году Хангошвили был объявлен в Грузии в международный розыск.

Напомним, во вторник появилась информация, что прокуратура Германии подозревает Россию в причастности к убийству Хангошвили в Берлине. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов.



