Убитого в Берлине Хангошвили связывают с террористической деятельностью

5 декабря 201900:21

Убитого в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили связывают с организацией террористической деятельности на территории России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

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По данным агентства, Хангошкили был лидером группы, организующей теракты в Ингушетии в 2003-2004 годах. Источник сообщил агентству, что под его руководством были совершены ряд нападений представителей власти и военнослужащих, в результате которых погибли более 100 человек.

Также, как сообщили агентству, в апреле 2004 года Хангошвили лично расстрелял прапорщика управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева.

Отмечается, что в 2016 году Хангошвили был объявлен в Грузии в международный розыск.

Напомним, во вторник появилась информация, что прокуратура Германии подозревает Россию в причастности к убийству Хангошвили в Берлине. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов.


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