«Непонятно, по какому праву это было сделано и что конкретно их смутило в оскароносном фильме. Насколько я понимаю, это предмет авторского права, любые подобные вмешательства должны быть согласованы прежде всего с правообладателями, киностудией или режиссером. Никакая платформа не наделена полномочиями надзирающих органов. Есть структуры, которые наделены подобными полномочиями, и в их случае не требуется история с фиксированием события и получением разрешения у владельца авторского права. У этих платформ огромное количество контента сомнительного содержания, но именно в случае с “Утомленными солнцем” они решили проявить бдительность. Безусловно, Михалков должен сам как-то отреагировать на ситуацию. Это в первую очередь его решение», — сказал Шолохов.

Собеседник НСН добавил, что платформы также не имели права «ставить на место» Михалкова, показывая, что у него нет привилегированного положения.

«Подобный сигнал, безусловно, должны давать не платформы. Если кого-то смущает позиция и привилегированность Михалкова, это надо делать на уровне либо общественных организаций, либо госструктур. Уж точно не платформам выражать идеологические позиции страны и общества», — подытожил он.

Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возрождение в России института цензуры невозможно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

