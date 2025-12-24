Михалкова призвали защитить подвергнутый цензуре фильм «Утомленные солнцем»
Онлайн-платформы не вправе как-либо исправлять выложенные на них фильмы и тем более не имеют права выражать идеологические позиции, сказал НСН Александр Шолохов.
Онлайн-платформы не имеют права цензуры фильмов, любые изменения они должны согласовывать с правообладателями. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Платформы «Иви» и Viju отцензурировали оскароносный фильм «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, удалив из него примерно 3 минуты хронометража, сообщают Telegram-каналы. Из фильма были вырезаны несколько эпизодов и диалогов. Это первый известный случай цензуры в фильмах Михалкова. Шолохов назвал действия платформ незаконными — любые вмешательства необходимо было согласовать с правообладателями.
«Непонятно, по какому праву это было сделано и что конкретно их смутило в оскароносном фильме. Насколько я понимаю, это предмет авторского права, любые подобные вмешательства должны быть согласованы прежде всего с правообладателями, киностудией или режиссером. Никакая платформа не наделена полномочиями надзирающих органов. Есть структуры, которые наделены подобными полномочиями, и в их случае не требуется история с фиксированием события и получением разрешения у владельца авторского права. У этих платформ огромное количество контента сомнительного содержания, но именно в случае с “Утомленными солнцем” они решили проявить бдительность. Безусловно, Михалков должен сам как-то отреагировать на ситуацию. Это в первую очередь его решение», — сказал Шолохов.
Собеседник НСН добавил, что платформы также не имели права «ставить на место» Михалкова, показывая, что у него нет привилегированного положения.
«Подобный сигнал, безусловно, должны давать не платформы. Если кого-то смущает позиция и привилегированность Михалкова, это надо делать на уровне либо общественных организаций, либо госструктур. Уж точно не платформам выражать идеологические позиции страны и общества», — подытожил он.
Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возрождение в России института цензуры невозможно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
