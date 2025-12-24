Путину передали список осужденных для возможного помилования

Российскому лидеру Владимиру Путину передали список осуждённых для возможного помилования. Как пишет RT, об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Путин пообещал рассмотреть списки на помилование в преддверии Нового года

По его словам, список подготовила и передала член СПЧ Ева Меркачёва. При этом Фадеев отметил, что не уверен, что помилование случится «в спешке до Нового года».

«Если этого не произойдёт, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам», — заключил он.

Ранее Меркачёва заявила, что списки на помилование для рассмотрения президенту РФ будут составляться не по именам, а по категориям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПомилованиеВладимир ПутинСПЧ

