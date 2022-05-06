В Кремле пообещали обнародовать информацию о причастных к провокации в Буче
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент в украинском городе Буча является «специально срежиссированой инсценировкой», сообщает ТАСС.
По его словам, это «хорошо известно и достаточно детально и аргументировано показано».
Представитель Кремля отметил, что тему провокационной постановки в Буче обсуждалась, в частности, на встрече российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Безусловно, эта тема обсуждалась. Информация своевременно появится», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, кто готовил провокацию в Буче и какими средствами, сообщает RT.
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