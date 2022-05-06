В Кремле пообещали обнародовать информацию о причастных к провокации в Буче

По его словам, это «хорошо известно и достаточно детально и аргументировано показано».

Представитель Кремля отметил, что тему провокационной постановки в Буче обсуждалась, в частности, на встрече российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Информация своевременно появится», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, кто готовил провокацию в Буче и какими средствами, сообщает RT.

