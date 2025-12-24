ФСБ предотвратила в Тюменской области диверсию на объекте «Транснефти»
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте «Транснефти» в Тюменской области. Об этом со ссылкой на Центре общественных связей службы сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что действующий по заданию украинских спецслужб уроженец Винницкой области Украины готовил диверсионно-террористический акт, выбрав в качестве цели диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода.
«Противоправная деятельность участника одной из запрещённых в РЫ украинских террористических организаций пресечена», — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ и МВД предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт в людном месте в Волгодонске Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
